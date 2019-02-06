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سلّام لكل العرب: أتعهد بالعمل على اعادة المشتركة
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الناصرة والقضاء

علي سلّام لكل العرب: أتعهد بالعمل على اعادة المشتركة بمركباتها الأربعة ودعمها شرط أن يرأسها الطيبي

سلام: اتعهد بالعمل على اعادة القائمة المشتركة بمركباتها الاربعة شرط ان يكون النائب الدكتور أحمد الطيبي رئيسا للقائمة


رئيس بلدية الناصرة علي سلام والنائب أحمد الطيبي

علي سلّام في تصريحه الخاص لموقع العرب:
اذا كانت النوايا سليمة فيجب التجاوب فورا مع هذه المبادرة والا فإنّ من يرفض يتحمل مسؤولية فك القائمة المشتركة

صرّح رئيس بلدية الناصرة علي سلّام لموقع العرب وصحيفة كل العرب مساء اليوم الأربعاء ردًا تساؤلنا حول الأزمة التي تعيشها القائمة المشتركة واعلان الحركة العربية للتغيير برئاسة د. أحمد الطيبي عن الانفصال عن القائمة، بالقول:"اتعهد بالعمل على اعادة القائمة المشتركة بمركباتها الاربعة وسأعمل على دعمها أيضًا، شرط أن يكون النائب الدكتور أحمد الطيبي رئيسا للقائمة المشتركة تجاوبا مع نبض الشارع ولشعبيته الواسعة وادائه المتميز"، كما قال.

واضاف علي سلّام في تصريحه الخاص لموقع العرب قائلًا:"اذا كانت النوايا سليمة فيجب التجاوب فورا مع هذه المبادرة والا فإنّ من يرفض يتحمل مسؤولية فك القائمة المشتركة"، كما قال.
وتصريحات سلّام هذه تشير إلى منعطف هام وتغيير كبير بكل ما يتعلق بأزمة المشتركة، ويمكن أن يكون بارقة أمل حقيقة بإعادة القائمة بمركباتها الأربعة لتخوض انتخابات الكنيست المرتقبة والمقرر إجراؤها يوم 09.04 المقبل.

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