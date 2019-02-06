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كل العرب حيفا والمنطقة أخبار وفيات دالية الكرمل: وفاة الأديب معين حاطوم

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دالية الكرمل: وفاة الأديب معين حاطوم
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حيفا والمنطقة

دالية الكرمل: وفاة الأديب والشاعر معين محمد حاطوم (أبو شادي)

انتقل الى رحمته تعالى في دالية الكرمل هذا المساء الفيلسوف الاديب والشاعرمعين محمد حاطوم (أبو شادي)

ستقام مراسم التشيع والصلاة على الجنازة  غدا الخميس الساعة الثانية عشر ظهرا من بيته في دالية الكرمل

انتقل الى رحمته تعالى في دالية الكرمل هذا المساء الفيلسوف الاديب والشاعرمعين محمد حاطوم (أبو شادي) عن عمر ناهز 64 عامًا اثر مرض عضال الم به قبل فترة قصيرة. وستقام مراسم التشيع والصلاة على الجنازة  غدا الخميس الساعة الثانية عشر ظهرا من بيته في دالية الكرمل.
له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء. انا الله وانا اليه راجعون
نبذة عن الشاعر الفيلسوف والكاتب معين حاطوم
￼مواليد دالية الكرمل سنة (1954). تعلّم الفلسفة والفنون في جامعة حيفا . يَملك مطبعة ودار نشر على اسمه. أصدر مجلّة “ الأمل ” سنة (1973). يصدر مجلّة “ الكلمة ” منذ سنة (1988)، وكان أصدر مجلّة “الأعداد ” ومجلّة “ دنان الرّوح ” وهي مجلّة أدبيّة فلسفيّة، كما أصدر مجلّة “المسار ” الثّقافيّة. وسيصدر قريبًا مجلّة “ الكلمة ” الأدبيّة. يَملك قاعة عرض لرسوماته، ومنتدى دار الكلمة للأدب والفنّ والثّقافة. له أكثر من (500) لوحة منها الزّيتيّة ومنها التّخطيطيّة، ويَمتاز في الآونة الأخيرة بأسلوب جديد في الرّسم يسمّى “ هاند ديجيتال “.
الأعمال الشّعريّة:
وجه الطّفل العابس- سيمفسرديّة (1974). جديلك السّوط.. جسدك ال أغنية (1979). أنت دم يقطر من ذاكرتي (1979). ابتسم أحبّك حتّى الدّمع (1975). وميض الحزن الضّاحك- سيمفوسرديّة (1982). قصيدة اللّعنة (1998). فعل استحالة ال حياة (1994). تسيّب في أزقّة الرّوح (1996). ديوان العشق والإدراك في ستّة مجالس؛ الأوّل: لأنّ الشّمس ما كانت (سيمفوسرديّة)، الثّاني: وحدتي تفيض منّي، الثّالث: ثرثرة في مقاهي الحلم، الرّابع: صهيل الوجع الجامح، السّادس: كأنّي قد جئت منك (2006).
الأعمال الأخرى:
ذوت بسمة الله- قصّة فلسفيّة (1973). همس الحكمة- أقوال حكيمة من ثلاثة أجزاء، 300 قولٍ (1969-1982). النّبي رائع الفلسرالي- قصّة سياسيّة (1973). شعر بكلّ اللّغات- خمس ألبومات رسم (1981). زمهرير الكرملي يكشف أسرار الكون- رواية فلسفيّة حواريّة تكشف عن تنظير فلسفيّ جديد، أربعة أجزاء (2000). همس الحكمة ومصادر المعرفة- 604 أقوال. كأن يكون- في انتظار إبراهيم الخليل (2006). فلسفة وألَم- خطبة فلسفيّة (2007). 

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دالية الكرمل معين حاطوم
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