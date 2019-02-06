نتائج انتخابات الليكود: نتنياهو رئيسًا للقائمة يليه ادليشطاين وساعر يحلّ خامسًا



بنيامين نتنياهو

حلّ جدعون ساعر، أبرز منافسي نتنياهو داخل الليكود، في المكان الخامس

وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف احتلت المكان السادس، وتلاها يوئاف غلانت المنشق عن حزب كولانو في المكان السابع

بعد انتهاء عملية فرز الأصوات، تمّ الاعلان عن نتائج ال انتخابات التميهيدية (البرايميرز) لحزب الليكود، لتظهر تشكيلة قائمته لانتخابات الكنيست المقبلة والمقرر إجراؤها في 9 نيسان/إبريل المقبل. وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية لليكود 58% وهو ما يعادل نحو 70 ألف مشارك، من إجمالي عدد أصحاب حق الاقتراع وهو حوالي 118 الف منتسب.

وأفرزت الانتخابات التي اجريت مساء أمس الثلاثاء عن خوض الليكود لانتخابات الكنيست برئاسة بنيامين نتنياهو، يليه يولي ادليشطاين في المكان الثاني، وعلى المكان الثالث فاز يسرائيل كاتس، فيما حصل غلعاد أردان على المكان الرابع في القائمة.

وفي باقي ترتيب القائمة، فقد حلّ جدعون ساعر، أبرز منافسي نتنياهو داخل الليكود، في المكان الخامس، الأمر الذي اعتبر انتصارا لمعسكر نتنياهو داخل حزب الليكود.

وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف احتلت المكان السادس، وتلاها يوئاف غلانت المنشق عن حزب كولانو في المكان السابع، فيما حظي وزير السياحة ياريف ليفين في المركز الثامن وحصل رئيس بلدية القدس السابق، نير بركات على المكان التاسع، ورئيس جهاز الشاباك السابق افي ديختر على المكان العاشر.

يذكر أنّ النتائج أسفرت عن فشل كل من وزير الاعلام أيوب قرا، والنائب يهودا غليك، والنائبة نافا بوكير، والنائب اورين حازن، والنائبة عانات بيركو، بالحصول على اصوات تمكنهم من تبوء أماكن مضمونة في قائمة مرشحي حزب الليكود للكنيست.

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