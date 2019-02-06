يافا: اعتقال مشتبه بقتل الشاب اشرف ابو قاعود (43 عاما) العام الماضي

المرحوم أشرف أبو قاعود
وفقًا لما أوردته الشرطة فقد تمّ إحضار المشتبه به إلى محكمة صلح تل أبيب لعقد جلسة للتمديد اعتقاله
ألقت الشرطة اليوم الاربعاء، القبض على مشتبه به (25 عاما)، بقتل الشاب أشرف أبو قاعود (43 عاما)، والذي قتل باطلاق نار، في 14 ديسمبر من العام الماضي في شارع يافت في يافا. ووفقًا لما أوردته الشرطة فقد تمّ إحضار المشتبه به إلى محكمة صلح تل أبيب لعقد جلسة للتمديد اعتقاله.
يشار إلى أنّه كان قد أصيب في نفس الحادث شخص آخر بجروح متوسطة. ويذكر أنّ المرحوم أبو قاعود ترك خلفه زوجة وثلاثة اطفال.
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