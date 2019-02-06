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عواصف رعدية قوية وهطول أمطار
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الأرصاد الجويّة: عواصف رعدية قوية وهطول أمطار في مختلف المناطق وتحذيرات من تشكّل سيول

تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم الأربعاء لتشتد العاصفة مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار

تتوقع الأرصاد الجويّة أن تشهد البلاد عواصف رعدية قوية في بعض الأحيان وزخات أمطار قد تكون غزيرة وغزيرة جداً قد تؤدي الى تشكل السيول

تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم الأربعاء لتشتد العاصفة مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار في مختلف المناطق مع ساعات الليل والفجر والصباح الباكر من يوم الغد الخميس حيث تصل هذه الحالة من عدم الإستقرار الى ذروتها.

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صورة توضيحية

وتتوقع الأرصاد الجويّة أن تشهد البلاد عواصف رعدية قوية في بعض الأحيان وزخات أمطار قد تكون غزيرة وغزيرة جداً قد تؤدي الى تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية.

ويوم غد الخميس يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار تكون رعدية غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويطرأ يوم الجمعة يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت تتأثر البلاد بمنخفض جوي ويطرأ إنخفاض جديد على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. 

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