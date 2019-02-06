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الناصرة: محاضرة في المستشفى الفرنسي
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الناصرة والقضاء

الناصرة: محاضرة للحوامل حول الرضاعة الطبيعية في المستشفى الفرنسي

شاركت عشرات النساء في محاضرة للحوامل حول الرضاعة الطبيعية وتأثير الألوان على مزاج الأطفال

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فيديو وصور من المحاضرة ومقابلة خاصّة مع الدكتور اياد جهشان

شارك في المحاضرة الدكتور اياد جهشان – مدير قسم النساء والولادة والدكتور حسام عمري – مدير قسم الخدج

شاركت عشرات النساء في محاضرة للحوامل حول الرضاعة الطبيعية وتأثير الألوان على مزاج الأطفال، وذلك في لقاء مسائي المستشفى الفرنسي في الناصرة . وشارك الدكتور اياد جهشان – مدير قسم النساء والولادة والدكتور حسام عمري – مدير قسم الخدج.


وقدمت الممرضة نورا بابا، وهي مستشارة رضاعة، محاضرة حول الرضاعة الطبيعية – نبع من الصحة والحنان، ثم قدمت السيدة هويدة دبيني، وهي مهندسة ديكور، محاضرة عن الألوان وتأثيرها على مزاج الأطفال. وبعد ذلك أجريت زيارة لقسم وغرف الولادة، لتعريف الحوامل عليها.
وقالت نورا بابا:"هناك أهمية للرضاعة في غرفة الولادة للمولود، أهمها أنها تقلل من حدوث انخفاض في نسبة السكر لدى المولود، تقلل من احتمال انخفاض درجة حرارته، تقلل من صعوبة التنفس، تؤدي الى توازن في ضغط الدم والنبض وتحسّن من العلاقة بين الأم والطفل".
وأضافت أن للرضاعة فوائد كثيرة، منها:"تنظم عمل الأمعاء لدى الطفل، تقلل من التهابات جهاز التنفس، تقلل بنسبة 20% من احتمال الاصابة بالتهاب في الأذن الوسطى، تقلل من التهابات المسالك البولية، تحمي الخدج من التهابات الأمعاء وتزيد نسبة ذكاء أكثر لدى الأطفال الذين يتغذون بالرضاعة.


وقال الدكتور اياد جهشان:"يجب تحضير المرأة الحامل بشكل سليم، من فترة الحمل حتى الولادة على جميع الأصعدة، وأهمها الرضاعة لما فيه من فوائد جمّة للمولود، خاصة في الأشهر الست الأولى من حياته، ليولد سليما ومعافى في الفترة الأولى من حياته".

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