مجلس مجد الكروم يصادق على استلام ميزانيات مختلفة لمشاريع تطوير وبناء‎



خلال جلسة مجلس مجد الكروم

صادق مجلس مجد الكروم المحلي خلال جلسته الشهرية رقم 4/2019 على العديد من البنود الهامة من استلام ميزانيات مختلفة ومعلاجة عدد من القضايا البلدية المختلفة.

ومن البنود التي تمّت المصادقة عليها:

1) المصادقة على استلام مبلغ 206,562 شيكل من قسم الاديان في وزارة الداخلية اعمال تطويرية في مقبرة الشهداء .

2) المصادقة على استلام مبلغ 122,355 شيكل من قسم الاديان في وزارة الداخلية لمسجد ابو بكر الصديق .

3) المصادقة على التعاقد مع عنقود الشاغور للقيام ببناء موقع انترنت للمجلس المحلي .

4) تعين لجنة تخفيضات من الارنونا مكمونة من اعضاء المجلس محمد مناع شوقي ادريس بالاضافة الى المستشار القضائي والمحاسب ومدير قسم الرفاة الاجتماعي .

5) المصادقة على الخارطة المفصلة " رقم 260-0588731 قسيمة 75 حوض 19051 .

6) المصادقة على اتفاق تسوية مع المواطن محمد نجيب مناع .

7) بحث قضية اشارات المرور في الحارة الشمالية الشارع المار بجانب المجلس المحلي مرورا ببيت الامام ابو علي كيوان كذلك الشارع بجانب بيت عائلة رفاعي .

8) تعين لجنة برئاسة السيد فايز سلامة لمعاجة قضية تعويض المواطنان منير عيسى فرحات وطارق محمد قداح مقابل توسيع الشارع على حساب املاكهم .

9) لمصداقة على مبلغ (912,000) شاقل لبرامج تحديات.

10) بحث امر الضرائب واسعار المحلات والمباني السكنية.

إقرا ايضا في هذا السياق: