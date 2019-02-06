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السلطات المحلية

مجلس مجد الكروم يصادق على ميزانيات
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الشاغور

مجلس مجد الكروم يصادق على استلام ميزانيات مختلفة لمشاريع تطوير وبناء‎

صادق مجلس مجد الكروم المحلي خلال جلسته الشهرية رقم 4/2019 على العديد من البنود الهامة من استلام ميزانيات مختلفة


خلال جلسة مجلس مجد الكروم

صادق مجلس مجد الكروم المحلي خلال جلسته الشهرية رقم 4/2019 على العديد من البنود الهامة من استلام ميزانيات مختلفة ومعلاجة عدد من القضايا البلدية المختلفة.
ومن البنود التي تمّت المصادقة عليها:
1) المصادقة على استلام مبلغ 206,562 شيكل من قسم الاديان في وزارة الداخلية اعمال تطويرية في مقبرة الشهداء .
2) المصادقة على استلام مبلغ 122,355 شيكل من قسم الاديان في وزارة الداخلية لمسجد ابو بكر الصديق .
3) المصادقة على التعاقد مع عنقود الشاغور للقيام ببناء موقع انترنت للمجلس المحلي .
4) تعين لجنة تخفيضات من الارنونا مكمونة من اعضاء المجلس محمد مناع شوقي ادريس بالاضافة الى المستشار القضائي والمحاسب ومدير قسم الرفاة الاجتماعي .
5) المصادقة على الخارطة المفصلة " رقم 260-0588731 قسيمة 75 حوض 19051 .
6) المصادقة على اتفاق تسوية مع المواطن محمد نجيب مناع .
7) بحث قضية اشارات المرور في الحارة الشمالية الشارع المار بجانب المجلس المحلي مرورا ببيت الامام ابو علي كيوان كذلك الشارع بجانب بيت عائلة رفاعي .
8) تعين لجنة برئاسة السيد فايز سلامة لمعاجة قضية تعويض المواطنان منير عيسى فرحات وطارق محمد قداح مقابل توسيع الشارع على حساب املاكهم .
9) لمصداقة على مبلغ (912,000) شاقل لبرامج تحديات.
10) بحث امر الضرائب واسعار المحلات والمباني السكنية.

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