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كل العرب أخبار عربية وعالمية إسطنبول: قتيل ومصابون جرّاء إنهيار مبنى

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إسطنبول: قتيل ومصابون جرّاء إنهيار مبنى
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كارثة في تركيا: قتيل واحد على الأقل جرّاء إنهيار مبنى في إسطنبول واعمال بحث عن مفقودين

انهار مبنى مؤلف من 7 طوابق في حي كارتال بمنطقة مالتبه، في الجزء الآسيوي من إسطنبول، ما أسفر عن مصرع شخص واحد


صور من المكان - رويترز

أشارت التقارير الصحفية إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى منطقة الحادث

انهار مبنى مؤلف من 7 طوابق في حي كارتال بمنطقة مالتبه، في الجزء الآسيوي من إسطنبول، ما أسفر عن مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين. وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي صباح" أن بعض المارة بالقرب من المبنى، المؤلف من 7 طواق ويضم 14 شقة، أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أن المسؤولين يخشون من احتجاز العديد من سكان البناية تحت الأنقاض.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى منطقة الحادث، بينما تحاول إدارة الطوارئ والإطفاء البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى. ويضم الطابق الأرضي من المبنى مشغلا يعمل فيه 25 شخصا، بحسب مواطنين في المنطقة. وذكرت مصادر أنّ هنالك 4 مفقودين تحت الأنقاض.
وقال شهود عيان إن العديد من سكان البناية "القديمة" كانوا داخلها عندما انهارت من تلقاء نفسها. يشار إلى أن تركيا شهدت سابقا العديد من الكوارث سابقا على غرار انهيار منجم.

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كلمات دلالية
تركيا إنهيار مبنى إسطنبول
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