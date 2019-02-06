ليلة برشلونيّة/ بقلم: زهير دعيم

كامب نو والأجواءُ نارْ

والمعركةُ حاميةٌ والفكر احتارْ

ماذا يا تُرى ستحملُ الأخبارْ

البارسا وميسي في عَقرِ الدّارْ

سيسحقون الريال بحجرِ الاقدارْ؟!!

أم سيقف الريالُ كما أسدٍ مِغوارْ

يزأر ، يفتكُ ، يهدمُ الأسوارْ

ويعودُ لمدريدَ حاملًا اكليلَ غارْ

لسْتُ أدري يا اخوتي " الشُّطّار"

فكلُّ نتيجةٍ محتملة كالجوِّ في آذارْ

صلاتتي للربِّ الجميلِ ، ربِّنا الجبّار

أن تكونِ الاهدافُ زخاتٍ كما الامطارْ

وننعمَ بليلةٍ ساخنةٍ تُسعدُ السُّمّارْ

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