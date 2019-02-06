طمرة: سقوط شجرة ضخمة وسط الشارع الرئيسي

صور من طمرة اليوم
سقطت شجرة نخيل كبيرة عصر اليوم الأربعاء وسط الشارع الرئيسي في مدينة طمرة، وبلطف من الله لم يصب أحد بأذى. يذكر أنّ الشارع كان مزدحمًا بال سيارات والمارّة ولم يتسبب الأمر بأضرار لكن تمّ اغلاق الشارع بالاتجاه الغربي، وعلى ما يبدو فإنّ الشجرة سقطت بسبب قوة الرياح.
يشار إلى أنّ رجال الصيانة التابعين للبلدية قاموا بقص الشجرة وازالتها وفتح الشارع.
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