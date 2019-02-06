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طمرة: سقوط شجرة وسط الشارع الرئيسي
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شفاعمرو والقضاء

طمرة: سقوط شجرة ضخمة وسط الشارع الرئيسي

سقطت شجرة نخيل كبيرة عصر اليوم الأربعاء وسط الشارع الرئيسي في مدينة طمرة، وبلطف من الله لم يصب أحد بأذى

 
صور من طمرة اليوم

سقطت شجرة نخيل كبيرة عصر اليوم الأربعاء وسط الشارع الرئيسي في مدينة طمرة، وبلطف من الله لم يصب أحد بأذى. يذكر أنّ الشارع كان مزدحمًا بال سيارات والمارّة ولم يتسبب الأمر بأضرار لكن تمّ اغلاق الشارع بالاتجاه الغربي، وعلى ما يبدو فإنّ الشجرة سقطت بسبب قوة الرياح.
يشار إلى أنّ رجال الصيانة التابعين للبلدية قاموا بقص الشجرة وازالتها وفتح الشارع.

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طمرة: سقوط شجرة وسط الشارع الرئيسي
سقطت شجرة نخيل كبيرة عصر اليوم الأربعاء وسط الشارع الرئيسي في مدينة طمرة، وبلطف من الله لم يصب أحد بأذى

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