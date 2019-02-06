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العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة
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الناصرة والقضاء

بعد فقدان آثاره قبل أكثر من شهر: العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مبنى مهجور بعيمك يزراعيل

بعد أن فقدت آثاره قبل أكثر من شهر، تمّ اليوم الأربعاء العثور على جثة المواطن خالد شحادات (52 عامُا) من الناصرة


المواطن خالد شحادات

تمّ العثور على الجثة صباح اليوم الأربعاء في مبنى مهجور بالمنطقة الصناعية عيمك يزراعيل

بعد أن فقدت آثاره قبل أكثر من شهر، تمّ اليوم الأربعاء العثور على جثة المواطن خالد شحادات (52 عامُا) من الناصرة في مبنى مهجور بعيمك يزراعيل.

وكان قد أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء انه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الجلبوع بلاغًا قرابة الساعة 10:15 حول العثور على جثة رجل داخل مبنى مهجور في المنطقة الصناعية في عيمك يزراعيل، تمّ إقرار ال وفاة بشكل رسمي في المكان" وفقًا للبيان.


من مكان العثور على الجثة

وفي وقت سابق من مطلع العام الحالي، ناشدت الشرطة جمهور المواطنين بالمساعدة في عمليات البحث عن المواطن خالد شحادات (52 عامًا) من سكّان الناصرة والذي اختفت آثاره يوم 28.12.2018.

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خالد شحادات جثة الناصرة عيمك يزراعيل
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