خسارة نادي كفرقاسم أمام هبوعيل الخضيرة ضمن كأس الدولة

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تبقى فرص القسماويين قائمة للتأهل الى مرحلة ربع النهائي، ضمن لقاء الاياب، وان كانت ضئيلة

خسر فريق الدرجة الأولى النادي الرياضي كفرقاسم أمام فريق الدرجة العليا هبوعيل الخضيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن ذهاب مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة، بحضور جمهور غفير على ملعب كفرقاسم.

وقد تقدم فريق الخضيرة بهدفين عن طريق اللاعب ايلون ألموج، ثم نجح ألون سلطان بتقليص النتيجة، الا أن أليئيل بيرتس أحرز الهدف الثالث للخضيرة، وبعده قلص أوهاد أدلشتاين النتيجة مجددا. وتبقى فرص القسماويين قائمة للتأهل الى مرحلة ربع النهائي، ضمن لقاء الاياب، وان كانت ضئيلة.

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