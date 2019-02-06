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سكّان الطيبة وقلنسوة يتظاهرون ضد الهدم
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المثلث الجنوبي

الاحتجاجات مستمرة: العشرات من الطيبة وقلنسوة يتظاهرون ضد سياسة الهدم والتشريد

ما زال النضال مستمرًا احتجاجا على سياسة هدم البيوت في قلنسوة والطيبة بحجة البناء غير المرخص


صور من التظاهرة

رفع المشاركون شعارات تندد بسياسة الهدم والتشريد

ما زال النضال مستمرًا احتجاجا على سياسة هدم البيوت في قلنسوة والطيبة بحجة البناء غير المرخص، وقد خرج  اليوم الأربعاء العشرات من سكان قلنسوة والطيبة للتظاهر عند مدخل قلنسوة استنكارًا للقرارات الصادرة بهدم أكثر من 20 بيتا، وعلى رأسها ثلاثة بيوت التابعة لكل من محمد عودة، حكيم حمودة، اسماعيل واوية.
هذا، وقد رفع المشاركون شعارات تندد بسياسة الهدم والتشريد، وقد ذكر البعض منهم بأنّه سيتم تصعيد النضال حتى لو صدر قرار بتجميد امر الهدم، من أجل حماية البيوت الأخرى التي يهددها شبح الهدم والتشريد.
حكيم حمودة صاحب البيت المهدد بالهدم قال:"لن نسمح ولا باي شكل من الأشكال بان يمر الهدم حتى لو خسرنا ارواحنا. نضال هو مطلب حق للعيش بكرامة وعلى اراضينا التي هي ملك لنا وليس للدولة. لا يعقل ان تبقى البلدات العربية بلا توسيع للمسطحات، والسكان هم من يدفعون الثمن وخاصة الأزواج الشابة التي لا تحد مكان للسكن فيه في ظل سياسة التضييق".
يشار الى ان مظاهرة قطرية ستنطلق يوم الجمعة بعد الصلاة مباشرة من الدوار الشرقي في قلنسوة باتجاه البيوت المهددة بالهدم، ويشرف على تنظيمها اللجان الشعبية والحركات الناشطة في قلنسوة والطيبة.

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