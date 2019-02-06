الاحتجاجات مستمرة: العشرات من الطيبة وقلنسوة يتظاهرون ضد سياسة الهدم والتشريد

صور من التظاهرة
رفع المشاركون شعارات تندد بسياسة الهدم والتشريد
ما زال النضال مستمرًا احتجاجا على سياسة هدم البيوت في قلنسوة والطيبة بحجة البناء غير المرخص، وقد خرج اليوم الأربعاء العشرات من سكان قلنسوة والطيبة للتظاهر عند مدخل قلنسوة استنكارًا للقرارات الصادرة بهدم أكثر من 20 بيتا، وعلى رأسها ثلاثة بيوت التابعة لكل من محمد عودة، حكيم حمودة، اسماعيل واوية.
هذا، وقد رفع المشاركون شعارات تندد بسياسة الهدم والتشريد، وقد ذكر البعض منهم بأنّه سيتم تصعيد النضال حتى لو صدر قرار بتجميد امر الهدم، من أجل حماية البيوت الأخرى التي يهددها شبح الهدم والتشريد.
حكيم حمودة صاحب البيت المهدد بالهدم قال:"لن نسمح ولا باي شكل من الأشكال بان يمر الهدم حتى لو خسرنا ارواحنا. نضال هو مطلب حق للعيش بكرامة وعلى اراضينا التي هي ملك لنا وليس للدولة. لا يعقل ان تبقى البلدات العربية بلا توسيع للمسطحات، والسكان هم من يدفعون الثمن وخاصة الأزواج الشابة التي لا تحد مكان للسكن فيه في ظل سياسة التضييق".
يشار الى ان مظاهرة قطرية ستنطلق يوم الجمعة بعد الصلاة مباشرة من الدوار الشرقي في قلنسوة باتجاه البيوت المهددة بالهدم، ويشرف على تنظيمها اللجان الشعبية والحركات الناشطة في قلنسوة والطيبة.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- كن سيد الموقف ولا تسمح لأحد بهدم ما بنيته.
- فواز موسى من دير الأسد يهدم منزله بيده..ذباح: ابتعدوا عن الملك العام والشوارع
- حراك نقف معًا بزيارة تضامنية للمنزل المهدد بالهدم في قلنسوة
- قبل تكبّد تكاليف قرار الهدم بحجة البناء غير المرخّص: المواطن حسين عثمان من سخنين يهدم منزله بيديه
- مظاهرة في مدخل قلنسوة احتجاجا على هدم البيوت والشرطة تهدد باعتقال من يغلق الشارع
- الجيش الاسرائيلي: إصدار أوامر هدم بحقّ منازل منفذي عمليات
- دعوة لمظاهرة قطرية في قلنسوة ضد هدم المنازل.. أصحاب المنازل المهددة: النضال لن يتوقف
- مظاهرة قطرية في قلنسوة يوم الجمعة تصديا لأوامر هدم البيوت في المدينة
- بلدية قلنسوة تستصدر امرا عاجلا يمنع هدم البيوت في المدينة