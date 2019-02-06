بعد طول إنتظار: مسح الرسائل المرسلة على فيسبوك ماسنجر بات ممكنًا!

سيكون لدى مستخدمي فيسبوك ماسنجر الآن نافذة مدتها 10 دقائق لإلغاء إرسال أي رسالة يريدونها من ماسنجر، سواء تم إرسالها إلى شخص واحد أو إلى مجموعة

من المواق التي يتعرّض لها الكثيرون هي ارسال رسالة لأحدهم على "فيسبوك ماسنجر" ليندموا فورا ويحاولون مسحها، دون جدوى! ومن هنا تتكرر المطالبات للشركة بتوفير خاصية حذف الرسائل المُرسلة، وهو ما قامت به أخيرا، حيث سيكون لدى مستخدمي فيسبوك ماسنجر الآن نافذة مدتها 10 دقائق لإلغاء إرسال أي رسالة يريدونها من ماسنجر، سواء تم إرسالها إلى شخص واحد أو إلى مجموعة، وفق ما ذكر موقع "ديجيتال تريندز".



صورة توضيحية

وأعلنت فيسبوك عن تفعيل هذه الخاصية لإزالة الرسائل الموجهة عبر ماسنجر، بعد أن أتاحتها العام الماضي عبر خدمة واتساب الم ملوك ة لها. وقالت الشركة العملاقة في بيان: "هل حدث أن بعثت رسالة إلى مجموعة الأصدقاء غير الملائمة، أو اقترفتهم خطأ طباعيا، أو أردتم بكل بساطة سحب رسالة من محادثة؟ أنتم لستم الوحيدين!".

وبشأن كيفية استخدام الميزة، أوضحت فيسبوك أنه يمكن ذلك عن طريق النقر على الرسالة التي يُراد التراجع عن إرسالها، ثم اختيار "إزالة للجميع".

يذكر أن فيسبوك بدأت أولا بطرح الميزة على نطاق أصغر في الخريف الماضي، واختبرها مستخدمو أندرويد في كل من بولندا وبوليفيا وكولومبيا وليتوانيا.

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