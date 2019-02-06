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رئيس مجلس كفرقرع يقدم محاضرة لطلاب
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وادي عارة

رئيس مجلس كفرقرع المحامي فراس بدحي يقدم محاضرة عن بعد لطلاب مدارس لواء حيفا

قدم المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع محاضرة عن بعد ببث مباشر عن طريق الحاسوب لطلاب مدارس لواء حيفا الابتدائية

حيا المحامي فراس بدحي الطلاب المشاركين في الفعالية ومن بادر اليها وساهم في نجاحها وخاصة المربية سهى محمود زحالقة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن ابراهيم ابو عطا من مجلس كفرقرع المحلي، جاء فيه ما يلي:"ضمن اهتماماته بتعزيز التعاون والشراكة مع المدارس وطلابها فقد قدم المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع محاضرة عن بعد ببث مباشر عن طريق الحاسوب لطلاب مدارس لواء حيفا الابتدائية، وذلك بموضوع الأمان في الشبكات العنكبوتية".

وتابع البيان:"هذا وقد حيا المحامي فراس بدحي الطلاب المشاركين في الفعالية ومن بادر اليها وساهم في نجاحها، وخاصة المربية سهى محمود زحالقة. مستعرضا خلال محاضرته امام الطلاب للمخاطر والتحديات التي يمكن ان تواجه الطلاب خلال استعمالهم الشبكات العنكبوتية مشيرا لأهمية المحافظة على السمعة الرقمية الطيبة وكذلك التواصل ما بين اهالي الطلاب والمربيين لتعزيز التربية والتوجيه في هذه القضايا. وناشد رئيس المجلس الطلاب باستعمال صحيح وناجح للتطورات التكنولوجية واخبار معلميهم في اَي طارئ قد يحدث لا سمح الله في هذا المجال. كما ووعد رئيس المجلس ان يبادر مجلس محلي كفرقرع وبالتعاون مع ادارات المدارس الى تنظيم ايّام دراسية وورشات بهدف رفع مستوى التوعية والثقافة لدى الطلاب واهاليهم لأهمية الوقاية من الشبكات العنكبوتية"، إلى هنا البيان.

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