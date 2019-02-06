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د. عباس: ما يشهده مسجد البحر هو جريمة
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د. عباس: ما يشهده مسجد البحر في طبريا هو جريمة ونطالب بتسليم ادارته للوقف الإسلامي

عقّب رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس على قرار بلدية طبريا بتحويل مسجد البحر إلى متحف


مسجد البحر في طبريا

الدكتور منصور عباس:

سوف نستمر بمقاومة هذا التوجه وسنعلن عن خطواتنا بعد جلسة يوم الأحد مع بلدية طبريا

سنضع على الطاولة مطلبنا المُوحّد وهو واضح بأن نستلم إدارة هذا الوقف الإسلامي، لكي نُطلق بشكل فوري أعمال الترميم والصيانة وإعداده للصلاة

عقّب رئيس القائمة العربية الموحدة (الاسلامية) الدكتور منصور عباس على قرار بلدية طبريا بتحويل مسجد البحر إلى متحف، هذا المسجد الذي أُغلق قبل ما يقارب على 70 عاماً، ومنع أهل الديار الإصليين من الصلاة فيه، قائلًا في حديث لموقع العرب: "مجرد التفكير في تحويل مسجد البحر في طبريا الى متحف، وعدم السماح بترميمّه وإفتتاحه من جديد للصلاة، هو جريمة نكراء بحقنا كعرب ومسلمين، وإعتداء على حرية العبادة، وإعتداء على حقوقنا كأهل الديار الأصليين".

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د. منصور عباس

وأضاف د. عباس:"سوف نستمر بمقاومة هذا التوجه وسنعلن عن خطواتنا بعد جلسة يوم الأحد مع بلدية طبريا، وسنضع على الطاولة مطلبنا المُوحّد وهو واضح بأن نستلم إدارة هذا الوقف الإسلامي، لكي نُطلق بشكل فوري أعمال الترميم والصيانة وإعداده للصلاة".

وتابع:"هذا المسجد الذي أُغلق قبل ما يقارب على الـ 70 عامًا مازلنا حتى يومنا هذا نُمنع من إفتتاحه ونُمّنع من الصلاة فيه، هذا المسجد شاهد لما يحصل للمُقدسات الإسلامية في بلادنا فلسطين، التي أُغتصبت ووضعت اليد عليها ونُحّرم من ممارسة شعائرنا الدينية فيها، أو حتى إن نسترجعها الى إيدينا كأوقاف إسلامية بناها أهلُنا قبل مئات السنين هُنا في بلادنا".  وأكمل:" سنبقى مُتمسكين في أوقافنا ومساجدنا وإرضنا، وسنعمل على تحريرها إن شاء الله رب العالمين".

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كلمات دلالية
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