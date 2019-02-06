نتائج شبه نهائية لانتخابات الليكود: أيوب قرّا واورن حازن خارج الكنيست وديما تايه خالية الوفاض

النتائج غير النهائية أشارت إلى أنّ 10 من بين أعضاء الكنيست الحاليين عن الليكود لن يتواجدوا في الكنيست القادمةعلى رأسهم أيوب قرّا وأورن حازن
تنافست في برايميرز الليكود أيضًا الشابة ديما تايه، وهي من بلدة قلنسوة في الاصل وتعيش حاليا في بلدة كفرمندا، لكنها لم تحقق أي نتيجة تذكر
على الرغم من عدم اعلان النتائج النهائية لل انتخابات التمهيدية (البرايميرز) لحزب الليكود، إلا أنّ النتائج الاولية تشير إلى أنّ عضو الكنيست المثير للجدل أورن حازن لن يتواجد في قائمة الحزب وبالتالي لن نراه عضو كنيست في الدورة القادمة، بعد اجراء الانتخابات المرتقبة في شهر نيسان 2019. وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الاتصالات أيوب قرّا، يهودا غليك، يرون مزوز وآخرون.
أيوب قرّا
ووفقًا للنتائج التي ظهرت حتى الآن فإنّه إلى جانب حازن، عضو الكنيست عن الليوكد أيوب قرّا سيكون خارج أروقة الكنيست أيضًا، إلى جانب كل من نائب وزير حماية الطبيعة يرون مزوز، ويهودا غليك، نوريت كورن، عنات بركو، نافا بوكير، اسنات مارك وابراهام نجوسا. وعليه فإنّ 10 من بين أعضاء الكنيست الحاليين عن الليكود لن يتواجدوا في الكنيست القادمة.
الجدير ذكره أنّه تنافست في برايميرز الليكود أيضًا الشابة ديما تايه، وهي من بلدة قلنسوة في الاصل وتعيش حاليا في بلدة كفرمندا، لكنها لم تحقق أي نتيجة تذكر. مع الاشارة إلى أنّها كانت قد اعلنت من خلال الاعلام الاسرئيلي في وقت سابق أنّها:"فخورة بالاعلان عن تنافسها في البرايميرز بحزب الليكود، الحزب الأقوى في الدولة"، كما قالت.
ديما تايه
والملفت على الساحة الاسرائيلية كان تفاعل شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي مع هذه النتائج الاولية، حيث حرص الاسرائيليون على نشر صور ومنشورات مختلفة وعديدة تسخر من حازان وتودّعه من ال حياة السياسية، ومن بين أبرز التعليقات:"اسرائيل خسرت عضو كنيست متوسط، لكنها كسبت نجم تلفزيون واقع لا يُنسى"، في اشارة الى المواقف والأحداث التي برز في حازن من خلال تصريحاته وأفعاله المثيرة للجدل. يذكر أنّه ووفقًا للنتائج المبدأية فإنّ عضو الكنيست اورن حازن لم ينجح بالوصول حتى الى المكان الـ27 في قائمة الليكود ضمن للانتخابات التمهيدية، الأمر الذي يعني وعلى ما يبدو عدم وصوله للكنيست في الدورة القادمة.
الصور التالية لصور ومنشورات عبر مواقع التواصل عن اورن حازن
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