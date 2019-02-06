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ابن خلدون عرابة تشارك بمسابقة الخطابة
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سخنين والمنطقة

مدرسة ابن خلدون الإعدادية عرابة تشارك بمسابقة الخطابة باللغة الانجليزية

شاركت مدرسة ابن خلدون الإعدادية عرابة بإشراف وتدريب مركزة اللغة الانجليزية مها سعدي بمسابقة الخطابة


الطالبتان: ندى ماضي وتسنيم خزيمية

شارك من المدرسة 14 طالباً وطالبةً في المرحلة الاولى في حيفا ، وتأهلت الطالبتان: ندى ماضي وتسنيم خزيمية للمرحلة النهائية في القدس

من سوسن بشناق - شاركت مدرسة ابن خلدون الإعدادية عرابة بإشراف وتدريب مركزة اللغة الانجليزية مها سعدي بمسابقة الخطابة Public Speaking والتي شارك فيها 25 مدرسة عربية ويهودية. شارك من المدرسة 14 طالباً وطالبةً في المرحلة الاولى في حيفا، وتأهلت الطالبتان: ندى ماضي وتسنيم خزيمية للمرحلة النهائية في القدس، والتي أقيمت بتاريخ 8.1.19، حيث فازت الطالبة المتميزة، والمتألقة: ندى ماضي من الصف التاسع بالمرتبة الأولى على المدارس الإعدادية.
من الجدير بالذكر أن مدرسة ابن خلدون ومديرها الاستاذ عبدالله خطيب وطاقمها المتفاني قاموا بتكريم الطلاب الذين شاركوا بالمسابقة، وهم لا يتوانون عن دعم وتشجيع الطلاب والطالبات والعمل على رفع مستواهم التعليمي والابداعي، مؤمنين بقدرات طلابهم بالتقدم الى أعلى المستويات.
لا ننسى أن إنجاز كهذا لم يأت من فراغ، وانما هو نتيجة للعمل الدؤوب على تقوية مهارة الخطابة لدى الطلاب وتطوير قدراتهم على الكتابة الابداعية وتنمية مهاراتهم في التفكير التحليلي والقدرة على الاقناع وتعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم التي تعمل المدرسة بمديرها وطاقمها على تنميتها لدى طلابهم.

 

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