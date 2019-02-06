اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب شباب وصبايا جمالك سيدتي تخلّصي من حب الشباب مع هذه الخلطة الطبيعية

شباب وصبايا

تخلّصي من حب الشباب مع هذه الخلطة الطبيعية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
10

حيفا
مطر خفيف
10

ام الفحم
مطر خفيف
11

القدس
مطر خفيف
12

تل ابيب
مطر خفيف
12

عكا
مطر خفيف
10

راس الناقورة
ضباب
10

كفر قاسم
مطر خفيف
12

قطاع غزة
مطر خفيف
12

ايلات
غيوم
11
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تخلّصي من حب الشباب مع هذه الخلطة الطبيعية

حب الشباب هو كابوس مزعج ومعاناة قد لا تنتهي عند بعض الصبايا والفتيات

قناع "زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند" لا يحتاج سوى دقائق معدودة لتطبيقه

حب الشباب هو كابوس مزعج ومعاناة قد لا تنتهي عند بعض الصبايا والفتيات. ولعلّ واحد من أفضل الطرق لعلاج هذه المشكلة هي اللجوء إلى الوصفات المنزلية المكوّنة من موادٍ طبيعية تعيد لبشرتك جمالها وصحتها. ومن هذه الوصفات قناع "زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند" الفعّال الذي لا يحتاج سوى دقائق معدودة وسهل التحضير.


صورة توضيحية

طريقة الاستخدام:
- استخدمي البخار لفتح مسام وجهِك قبل البدء في عمل القناع.

- اخلطي 4-5 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند مع معلقتين من زيت شجرة الشاي.

- دلّكي بشرتك جيداً بالمزيج.

- اتركي المزيج على المناطق المصابة مدّة لا تقل عن 10 دقائق.

- اغسلي بشرتك واتركيها حتى تجف.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
البشرة العناية بالبشرةجمالموضةقناع طبيعي حب الشباب
مباريات كرة القدم في العالم والدوري الإسرائيلي اليوم
يشهد اليوم الإثنين، العديد من مباريات كرة القدم في مختلف البلاد والبطولات العالمية. وتختتم اليوم مباريات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بين وولفرهامبتون ونظيره نيوكاسل يونايتد.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
سعيد نفاع
وقفات على المفارق مع مشتركة بقائمتين!/ سعيد نفاع
د. هاني العقاد
الرؤيا الاستراتيجية/ د.هاني العقاد
ألون بن مئير
حان الوقت للتخلص من نتنياهو: ألون بن مئير
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab