تخلّصي من حب الشباب مع هذه الخلطة الطبيعية

قناع "زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند" لا يحتاج سوى دقائق معدودة لتطبيقه

حب الشباب هو كابوس مزعج ومعاناة قد لا تنتهي عند بعض الصبايا والفتيات. ولعلّ واحد من أفضل الطرق لعلاج هذه المشكلة هي اللجوء إلى الوصفات المنزلية المكوّنة من موادٍ طبيعية تعيد لبشرتك جمالها وصحتها. ومن هذه الوصفات قناع "زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند" الفعّال الذي لا يحتاج سوى دقائق معدودة وسهل التحضير.



صورة توضيحية

طريقة الاستخدام:

- استخدمي البخار لفتح مسام وجهِك قبل البدء في عمل القناع.

- اخلطي 4-5 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند مع معلقتين من زيت شجرة الشاي.

- دلّكي بشرتك جيداً بالمزيج.

- اتركي المزيج على المناطق المصابة مدّة لا تقل عن 10 دقائق.

- اغسلي بشرتك واتركيها حتى تجف.

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