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كل العرب شباب وصبايا جمالك سيدتي حواء: قبل شراء المكياج.. إليك هذه النصائح!

شباب وصبايا

حواء: قبل شراء المكياج.. إليك هذه النصائح!
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حواء: قبل شراء المكياج.. إليك هذه النصائح!

نقدّم لك أبرز النصائح لتعرفي كيفية اختيار المستحضرات المناسبة لك

من الضروري أن تختاري الكونسيلر والبودرة بحسب نوع بشرتك

حواء الجميلة، قبل أن تتوجّهي لشراء مستحضرات تجميل ومكياج جديدة نقدّم لك أبرز النصائح لتعرفي كيفية اختيار المستحضرات المناسبة لك.. تابعي معنا:


صورة توضيحية

كريم الأساس: عندما تريدين اختيار كريم أساس جديد لك، احرصي على أن يكون مناسباً لنوع بشرتك. فإذا كانت بشرتك دهنية الجئي إلى الفاوندايشان المطفي والخالي من الزيوت، وإذا كانت جافة طبّقي الفاوندايشان السائل والمرطّب. وبعد أن تتأكّدي من أنه يتماشى مع نوع بشرتك، لا بد من أن تركّزي على الدرجة التي تناسب لون بشرتك. اشتري كريم الأساس الذي يحمل لون بشرتك الطبيعي حتى تحصلي دائمة على إطلالة نضرة وغير مصطنعة.

الكونسيلر والبودرة: من الضروري أن تختاري الكونسيلر والبودرة بحسب نوع بشرتك أيضاً وبالطبع يجب أن تكون البودرة مناسبة للون بشرتك، أما في ما يخص الكونسيلر يمكنك اختياره أفتح بدرجة واحدة من لون بشرتك.

الكوركتر: عند اختيار الكوركتر أو ما يعرف بمصحح لون البشرة، احرصي على اختيار لون الكوركتر بحسب لون الهالات والبقع الموجودة على بشرتك. الجئي إلى الكوركتر الأخضر إذا كانت البقع حمراء أو وردية اللون، اختاري الكوركتر المشمشي إذا كانت البقع داكنة وسوداء. لتغطية التصبغات والبقع الفاتحة اختاري الكوركتر الأصفر، أما للهالات التي يميل لونها إلى الأزرق الجئي إلى الكوركتر البرتقالي.

الروج: من المهم أن تأخذي أجدد الصيحات بعين الإعتبار ولكن عليك دائماً اختيار الألوان المناسبة للون بشرتك. فإذا كانت بشرتك سمراء الجئي إلى أرواج بدرجات داكنة وإذا كانت بشرتك فاتحة اختاري الأرواج الناعمة أو بالألوان الحيوية .

قلم الحواجب: احرصي دائماً على اختيار قلم حواجب أفتح لون حاجبيك وتجنّبي القلم الأسود كليّاً حتى ولو كان شعرك أسود فليس من المفترض أن تحددي حاجبيك باللون الأسود لأنه يمنحك لوك حادّ وغير طبيعي. الجئي في هذه الحالة إلى اللون الرمادي أو البني الداكن.

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