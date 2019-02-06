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كل العرب سخنين والمنطقة اسواق العرب اقتصاد واستهلاك سخنين: العشرات يشاركون بفعالية اقرأ تنجح لهبوعليم

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سخنين: العشرات يشاركون بفعالية اقرأ تنجح لهبوعليم
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سخنين والمنطقة

العشرات يشاركون في فعالية اقرأ تنجح لبنك هبوعليم في مدينة سخنين

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتاب اقرأ تنجح في المركز الجماهيري في مدينة سخنين، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي.


فعالية اقرأ تنجح

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتاب "اقرأ تنجح " في المركز الجماهيري في مدينة سخنين ، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي. هذا وتوافد المئات من الأهالي والاطفال الى معرض الكتاب والذي يقدم للاهالي عروض لشراء الكتب لاطفالهم بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، بهدف تشجيعهم على شراء الكتب. كما وتخلل المعرض فعالية للاطفال مع الشخصية المحبوبة عند الأطفال "تيتا فوزية"، شاهدها المئات من الأطفال معبرين عن سعادتهم بالفعالية.
وقد شارك موظفو بنك هبوعليم فرع سخنين ومدير الفرع السيد هشام عواد بزيارة المعرض، ولقاء الأهالي والأولاد. كما وشارك كل من دكتور صفوت أبوريا، رئيس بلدية سخنين والسيد موفق خلايلة مدير المركز الجماهيري، والسيدة أزهار دياب مديرة قسم الخدمات الشخصية في البنك والسيدة ويارا سعد من القسم التجاري في البنك.
السيد هشام عواد، مدير فرع بنك هبوعليم في سخنين والذي شارك في زيارة المعرض، اثنى على المشاركة الكبيرة من قبل أهالي سخنين والمنطقة ، وقد رحب بالمشاركين، وقال:"يقوم بنك هبوعليم بمشروع اقرأ تنجح كجزء من المشاركة النشطة والرائدة في المجتمع العربي، ويهدف من خلاله إلى تحقيق التغيير في عادات القراءة لدى الأولاد وأبناء الشبيبة في البلاد ووضع موضوع القراءة على سلم الافضليات،
يقام هذا المشروع في 33 من بلد من البلدات العربية والمدن المختلطة من شمال البلاد الى جنوبها وسيستمر لغاية نهاية شهر شباط - في كل بلد سيقام معرض للكتاب لمدة يومين، يعرض فيه بنك هبوعليم على الأهالي شراء 10 كتب للأطفال بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، وذلك بهدف فتح المجال امام الجميع لشراء كتب لأولادهم وتشجيعهم على القراءة. "
وأضاف "بالإضافة لفعاليات اقرأ تنجح، ينظم البنك أيضا وللسنة الثالثة على التوالي، "مسابقة الكاتب الصغير"، والتي تهدف الى تشجيع الاولاد بين أجيال 8 حتى 12 سنة على كتابة قصص من ابداعهم، وارسالها للبنك، حيث سيتم اختيار أفضل 10 قصص سيتم نشرها في كتاب بإصدار خاص من قِبل بنك هبوعليم، حيث سيتم توزيعه ب 1500 نسخة في انحاء المجتمع العربي . وسيحصل الفائزون على جهاز تابلت هدية من البنك".
كما وشكر الدكنور صفوت أبو رَيَّا، رئيس بلدية سخنين، بنك هبوعليم على هذه المبادرة القيمة والتي تعزز من قيمة القراءة والكتابة في المجتمع العربي وتبني جيلا مثقفا.

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