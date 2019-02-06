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فعاليّات الانترنت الآمن بابتدائيّة ابن سينا بكابول
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شفاعمرو والقضاء

فعاليّات الانترنت الآمن بابتدائيّة ابن سينا بكابول

بهدف زيادة الوعي وطرق التّعامل مع الشبكة العنكبوتية التي لها سيّئاتها كما ولها حسناتها وإيمانًا من أسرة المدرسة بوجوب كشف طلابنا وأهاليهم لمخاطر استعمال خاطئ لهذه الشّبكة


جانب من الطلاب

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة ابن سينا الابتدائية في كابول جاء فيه ما يلي: "بهدف زيادة الوعي وطرق التّعامل مع الشبكة العنكبوتية التي لها سيّئاتها كما ولها حسناتها وإيمانًا من أسرة المدرسة بوجوب كشف طلابنا وأهاليهم لمخاطر استعمال خاطئ لهذه الشّبكة وطرق تجنّب أساليبها وإغراءاتها الّتي قد تجلب الويلات إن لم نحذر استعمالها السليم".

وأضاف البيان: "نظمت أسرة المدرسة مجموعة متنوّعة من الفعاليّات الّتي تلائم كل الصّفوف ومن خلالها ذوّت الطّلبة الاستعمال السّليم والصّحيح والمفيد لهذه الشّبكة والابتعاد عن سيّئاتها تضمّنت هذه الفعاليّات: ورشات عمل صفيّة عن الشّبكة العنكبوتيّة، محاضرة قيّمة محوسبة عن الموضوع، بناء مجسّمات، ورشات بالفنون ونصوص متنوّعة باللّغات الثّلاث وكتابة شعارات تبيّن وتوضّح مدى الاستخدام الآمن والصّحيح للشّبكة. وفي حديث مع المربّي رافع عكري، مدير المدرسة: أشادَ بالتّعاون البنّاء بين أفراد الطّاقم التّدريسي والّذي أثمر نشاطًا هادفًا أثرى جمهور الطّلبة وأكّد على أهميّة التّوعية لحُسن استخدام الانترنت ووجوب الحيطة والحذر من مخاطر استخدامها".

واختتم البيان: "في نهاية اليوم قام كل مربّي بتلخيص اليوم مع طلابه، حيث تمّ الوقوف على الأمور التي صدرت عن الطّلّاب وبناء وثيقة وصايا صفيّة للاستخدام الآمن للشّبكة. بقي أن نشير إلى أنّ هذا النّشاط كان له أثرًا طيّبًا في نفوس الطّلّبة والّذين تفاعلوا مع نشاطاته بحيويّة وتعاون يستحقّ الثّناء" إلى هنا نصّ البيان.

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كابول مدرسة ابن سينا الانترنت الامن
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