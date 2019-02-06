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نائب وزير الصحة والطيبي بزيارة لبلدية الناصرة
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الناصرة والقضاء

نائب وزير الصحة والنائب الطيبي في زيارة لبلدية الناصرة لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة

حل نائب وزير الصحة يعقوف ليتسمان والنائب د.أحمد الطيبي والنائب السابق أسامة السعدي ضيوفا على بلدية الناصرة


من اللقاء

تم التباحث في عدة أمور، أبرزها إيجاد حلول للمشاكل المالية التي تشكو منها مستشفيات الناصرة ، وسبل دعمها لتقديم أفضل الخدمات لشريحة واسعة.

حل نائب وزير الصحة يعقوف ليتسمان والنائب الدكتور أحمد الطيبي والنائب السابق أسامة السعدي ضيوفا على بلدية الناصرة، حيث اجتمعوا برئيس بلدية الناصرة علي سلام والقائم بأعماله محمد عوايسي. كما شارك الدكتور بشارة بشارات وابراهيم حربجي مدير مستشفى العائلة المقدسة. وتم التباحث في عدة أمور، أبرزها إيجاد حلول للمشاكل المالية التي تشكو منها مستشفيات الناصرة، وسبل دعمها لتقديم أفضل الخدمات لشريحة واسعة.

وقد رحب رئيس البلدية علي سلام بنائب الوزير ليتسمان، علما أنه كان قد منحه مواطنة شرف قبل أسبوعين حين شارك في تدشين غرف الولادة المحصنة في مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، كما رحب بالحضور، بما يشمل النائب الدكتور أحمد الطيبي. وأكد علي سلام في كلمته على ضرورة مواصلة دعم جميع مستشفيات الناصرة، معتبرا اياها الأهم من بين جميع المستشفيات في البلاد، كونها تخدم شريحة كبيرة وواسعة. 

وفي كلمته قال الحاخام يعقوف ليتسمان أنه يشرفه الاجتماع برئيس البلدية علي سلام، واعدا بزيادة الدعم الى جميع المستشفيات اذا نجحت قائمته وكان شريكا في الحكومة المقبلة، حيث يود البقاء في نفس الوزارة. وحث ليتسمان رئيس البلدية على التعاون المشترك لدعم المستشفيات.

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كلمات دلالية
بلدية الناصرة نائب وزير الصحة احمد الطيبي مستشفيات
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