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رسميًا: ميسي يقود برشلونة الليلة أمام ريال مدريد

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا لمباراة ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

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نائب وزير الصحة وعضو الكنيست الطيبي بزيارة لبلدية الناصرة
حل نائب وزير الصحة يعقوف ليتسمان والنائب د.أحمد الطيبي والنائب السابق أسامة السعدي ضيوفا على بلدية الناصرة، حيث اجتمعوا بعلي سلام

رأي وآخر

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د. هاني العقاد
حوار موسكو/ بقلم: د. هاني العقاد
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