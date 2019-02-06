4 أشياء يتوقف عليها نجاح زواجك بجانب الحب

عزيزتي:

يجب أن تدركي أن رؤية زوجك للأمور بمنظور مختلف عنك، لا يعني أنه مخطئ، ابتعدي تماماً عن الانتقاد والازدراء، وبدلاً من ذلك عززي الاحترام والتفاهم



هل تعلم عزيزي الرجل، هل تعلمي عزيزتي المرأة، أن الشغف الشديد يمنع الشخص من رؤية عيوب الآخر وسلوكياته المزعجة؟ والتي قد تصبح مصدر تهديد للزواج بأكلمه بعد مرور سنوات. عليكِم معرفة أن نجاح زواجكم يتوقف على أمور أخرى بجانب الحب، وهي:



صورة توضيحية

التواصل

التواصل بين الزوجين مهم جداً من بداية الزواج، فالقدرة على توصيل الرغبات والمشاعر والاحتياجات وأيضاً مشاعر الانزعاج بين الزوجين بصراحة وشفافية، هو أمر مهم لتعميق العلاقة، وتصفيتها من المشاكل، وبناء السعادة والحميمية بين الزوجين.

الاحترام المتبادل

يساعدنا الاحترام المتبادل والتفاهم على تقدير الشريك ورؤية وجهة نظره بطريقة سليمة والتعامل معها بصورة صحيحة، فأي زوجين يحملان شخصيتين مختلفتين، وتفهّم الاختلافات بينهما يحد من الصراعات.

يجب أن تدركي أن رؤية زوجك للأمور بمنظور مختلف عنك، لا يعني أنه مخطئ، ابتعدي تماماً عن الانتقاد والازدراء، وبدلاً من ذلك عززي الاحترام والتفاهم.

التسامح

بدون تسامح بين الزوجين، لا يمكن أن يدوم الزواج، يحتاج كل زوجين إلى إدراك أن كل شخص يحمل عيوباً، وبالتالي فهو يخطئ، وهو بحاجة إلى فرصة ثانية عبر منحه الغفران على أخطائه.

إدراكك أنكِ أيضاً تحملين عيوباً، وأنكِ تخطئين، وتحتاجين إلى أن يكون زوجك متسامحاً معكِ، يدفعك للتسامح معه برضى، والتسامح المتبادل بينكما يقوّي مشاعر الحب، ويضمن استمرار الزواج لسنوات طويلة.

تقاسم السلطات والمعاملة بالمثل

الحب علاقة تبادلية، لا طرف يأخذ على الدوام، ولا يمنح على الدوام، وإنما تحتاج إلى أن يمنح الطرفان، ويتنازل الطرفان، وأن يشعر طرفا العلاقة بالتمكين، وعدم هيمنة أحدهما على العلاقة، وأن الجميع يعمل من أجل مصلحة الأسرة، لا مصلحة أحد الطرفين فقط، هذا التعامل يمنع مشاعر الغيرة والحقد من التسلل إلى العلاقة وتدميرها.