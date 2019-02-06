وقفة احتجاجية في مستشفى الناصرة الانجليزي ضد ظاهرة العنف تجاه الطواقم الطبية

كانت الحادثة الأخيرة في الأسبوع الأخير، وفيها تم الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى الناصرة الانجليزي، وذلك خلال زيارته الصباحية لمتابعة وضع مرضاه، حيث تهجّم عليه أحد المتعالجين وضربه

الدكتور فهد حكيم:

بدل أن نقف اليوم ونعدد إنجازات المستشفى، فاننا نقف ضد ظاهرة آخذة بالانتشار بشكل مقلق ما لم نعمل على ايقافها عند حدها

نظمت إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي بالتعاون مع نقابتي المستخدمين والأطباء وقفة احتجاجية، أمام مدخل الطوارئ، ضد ظاهرة العنف تجاه الطواقم الطبية، والآخذة في الازدياد في الآونة الأخيرة. وقد شارك أيضا ممثلون عن بلدية الناصرة ونقابة عمال الناصرة الهستدروت.



من المكان

وكانت الحادثة الأخيرة في الأسبوع الأخير، وفيها تم الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى الناصرة الانجليزي، وذلك خلال زيارته الصباحية لمتابعة وضع مرضاه، حيث تهجّم عليه أحد المتعالجين وضربه، وقد تمّ استدعاء الشرطة التي قامت بتوقيف المُعتدي في أعقاب هذه الحادثة.

وقال الدكتور فهد حكيم – مدير مستشفى الناصرة الانجليزي: "بدل أن نقف اليوم ونعدد إنجازات المستشفى، فاننا نقف ضد ظاهرة آخذة بالانتشار بشكل مقلق ما لم نعمل على ايقافها عند حدها. لا أحد يقبل هذه الاعتداءات التي لا تعود بالنفع على أحد، ان الاعتداءات تطال أشخاصا يعملون ساعات طويلة من أجل المساعدة بانقاذ حياة أشخاص كثيرين. حان الوقت للجم هذه الظاهرة والعمل يدا بيد من أجل منع تكرارها".

وبدوره أكّد الدكتور منذر حكيم أنّه: "نلاحظ انّ ظاهرة العنف ضد الطواقم الطّبية بازدياد واضح، أطلب من الجميع أن يحافظ على هدوئه مع هذه الأحداث، أقيمت لجنة في المستشفى من أجل تخفيف العنف ضد الطاقم الطبي، وأردو من الجميع أن يتوجّه لها لمد يد العون في البرامج التي ستكون مخصصة لمناهضة حميع أشكال العنف التي تمارس ضد الطواقم".

هذا ووصلنا بيان صادر عن المستشفى الانجليزي في الناصرة بيان جاء فيه ما يلي: "في الأسبوع الأخير، تم الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى الناصرة الانجليزي، وذلك خلال زيارته الصباحية لمتابعة وضع مرضاه، حيث تهجّم عليه أحد المتعالجين وضربه، وقد تمّ استدعاء الشرطة التي قامت بتوقيف المُعتدي.

في أعقاب هذه الحادثة أعلنت إدارة المستشفى و نقابتي المستخدمين والأطباء عن وقفة احتجاجية ضد هذه الظاهرة الآخذة في الازدياد، اليوم الأربعاء 6.2.2019، الساعة 12:00 أمام مدخل الطوارئ. إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي تستنكر وبشدة الاعتداء على الطبيب اثناء عمله، وتعتبر هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة تتفشى في المراكز الطبية المختلفة، بما فيا مستشفانا ايضا. هدفنا الأول والاخير في مستشفى الناصرة الانجليزي تقديم الخدمات الطبية بكل انسانية ومهنية. بدورها تتوجه الادارة ونقابة المستخدمين والاطباء في مستشفى الناصرة إلى عموم أبناء شعبنا، بالتحلي بالصبر وبروح التسامح وإفساح المجال للطواقم الطبية بتقديم الخدمات للمرضى فأنتم أهلنا وناسنا" إلى هنا نصّ البيان.



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