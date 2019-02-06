العثور على رجل (50 عامًا) وهو مصاب في عكا وإحالته للمستشفى

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة آشر بلاغًا قرابة الساعة 09:51 حول العثور على رجل (50 عامًا) وهو مصاب على شارع ههغنا في عكا، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت جراحه بالمتوسطة مع وجود إصابة برأسه، وأحيل للعلاج في مستشفى نهاريا" وفقًا للبيان.
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