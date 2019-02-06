حريقان منفصلان في يركا وعكا والطواقم تحقق لمعرفة الأسباب

وصل بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي جاء فيه ما يلي: "عمل رجال الإطفاء والإنقاذ من محطة زفولون – لواء الساحل خلال الليلة الماضية على معالجة حادثين، الأول في بلدة يركا ، حيث شبّت النيران في محل تجاري لبيع معدات واغراض للحدائق. تمّ اخماد الحريق ولم يبلغ عن إصابات فيما تمّ تسجيل أضرار مادية.
الحادث الثاني في عكا، حيث عمل رجال الإطفاء والإنقاذ على اخماد حريق شبّ في شقة سكنية بشارع "بن شوشان" في المدينة، وعلى ما يبدو تمّ اضرام النار فيها بشكل متعمّد. تسبب الحريق بأضرار مادية دون إصابات. التحقيقات جارية لمعرفة أسباب اندلاع النيران في الحادثين.
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