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عرعرة: العثور على سلاحين وذخيرة في منزل
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وادي عارة

عرعرة: العثور على سلاحين وذخيرة في منزل قيد الإنشاء واعتقال شاب

عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب، صباح اليوم الأربعاء، جاء فيه: "عثرت قوات من شرطة حرس الحدود وقوات من شرطة الساحل، أمس الثلاثاء، على سلاحين من نوع كارلو

الناطق بلسان الشرطة:

استمرت القوات بعمليات البحث قرب المنزل، حيث تم العثور على السلاحين في منزل قيد الإنشاء في الجوار

تم اعتقال مشتبه في أول العشرينات من عمره من سكان عرعرة والذي لم يتواجد في المنزل خلال عملية التفتيش

عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب، صباح اليوم الأربعاء، جاء فيه: "عثرت قوات من شرطة حرس الحدود وقوات من شرطة الساحل، أمس الثلاثاء، على سلاحين من نوع كارلو بالإضافة الى ذخيرة، وذلك في عملية تفتيش قاموا بها في بلدة عرعرة. جدير بالذكر أن القوات قامت بتفتيش منزل في البلدة، ولم يتم العثور على أي شيء فيه، واستمرت القوات بعمليات البحث قرب المنزل، حيث تم العثور على السلاحين في منزل قيد الإنشاء في الجوار" كما جاء في البيان.

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السلاح الذي عثر عليه- تصوير- الشرطة 

وأضاف الناطق بلسان الشرطة في بيانه: "تم اعتقال مشتبه في أول العشرينات من عمره من سكان عرعرة، والذي لم يتواجد في المنزل خلال عملية التفتيش. وتم إستدعاءه الى التحقيق في مركز الشرطة، وعليه تم اعتقاله" وفقا للبيان.

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عرعرة: العثور على سلاحين وذخيرة في منزل
عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب، صباح اليوم الأربعاء، جاء فيه: "عثرت قوات من شرطة حرس الحدود وقوات من شرطة الساحل، أمس الثلاثاء، على سلاحين من نوع كارلو

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