اعتقال مشتبهين من طوبا الزنغرية بإطلاق عيارات نارية بالهواء وإلقاء قنبلة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "مساء الليلة الماضية قرابة الساعة 23:00 في بلدة طوبا الزنغرية تمّ إلقاء قنبلة هلع، وإطلاق عيارات نارية بالهواء، دون التسبب بإصابات أو إلحاق أضرار في المكان، هذا وباشر أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة وتمّ اعتقال مشتبهين (19 عامًا) من سكان طوبا، اللذين سيمثلان أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية" وفقًا للبيان.

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