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اعتقال مشتبهين من طوبا بإطلاق عيارات نارية
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اعتقال مشتبهين من طوبا الزنغرية بإطلاق عيارات نارية بالهواء وإلقاء قنبلة

مساء الليلة الماضية قرابة الساعة 23:00 في بلدة طوبا الزنغرية تمّ إلقاء قنبلة هلع، وإطلاق عيارات نارية بالهواء، دون التسبب بإضاباتن أو إلحاق أضرار في المكان

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "مساء الليلة الماضية قرابة الساعة 23:00 في بلدة طوبا الزنغرية تمّ إلقاء قنبلة هلع، وإطلاق عيارات نارية بالهواء، دون التسبب بإصابات أو إلحاق أضرار في المكان، هذا وباشر أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة وتمّ اعتقال مشتبهين (19 عامًا) من سكان طوبا، اللذين سيمثلان أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية" وفقًا للبيان.

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عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب، صباح اليوم الأربعاء، جاء فيه: "عثرت قوات من شرطة حرس الحدود وقوات من شرطة الساحل، أمس الثلاثاء، على سلاحين من نوع كارلو

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