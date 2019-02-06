اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء

تحتضن ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الكبيرة.. إليكم اياها

كأس ملك إسبانيا



برشلونة - ريال مدريد

كأس ألمانيا

هوليستن كيل - أوجسبورج

لايبزيج - فولفسبورج

شالكه 04 - فورتونا دوسلدورف

هيرتا برلين - بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي الممتاز



إيفرتون مانشستر سيتي

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