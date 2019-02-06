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كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء

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اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء
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ايلات
غيوم
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اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء

تحتضن ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الكبيرة.. إليكم اياها

تحتضن ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الكبيرة.. إليكم اياها

كأس ملك إسبانيا 

برشلونة - ريال مدريد

كأس ألمانيا
هوليستن كيل - أوجسبورج
لايبزيج - فولفسبورج 
شالكه 04 - فورتونا دوسلدورف 
هيرتا برلين - بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي الممتاز 

إيفرتون  مانشستر سيتي

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