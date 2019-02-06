اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء

تحتضن ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الكبيرة.. إليكم اياها
كأس ملك إسبانيا
برشلونة - ريال مدريد
كأس ألمانيا
هوليستن كيل - أوجسبورج
لايبزيج - فولفسبورج
شالكه 04 - فورتونا دوسلدورف
هيرتا برلين - بايرن ميونيخ
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون مانشستر سيتي
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