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رسميًا: ميسي يقود برشلونة الليلة أمام ريال مدريد
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رسميًا: ميسي يتعافى من إصابته ليقود برشلونة الليلة أمام ريال مدريد

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا لمباراة ريال مدريد، اليوم، على ملعب "كامب نو"، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

شارك ميسي بالتدريب الأخير بصورة طبيعية وأعلن جاهزيته التامة للمباراة 

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة ، قائمة البلوجرانا لمباراة ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.


ليونيل ميسي
وشهدت قائمة برشلونة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تعافيه من إصابته في مباراة فالنسيا الماضية، بينما يواصل الفرنسي عثمان ديمبلي غيابه.

هذا، وقد شارك ميسي بالتدريب الأخير بصورة طبيعية وأعلن جاهزيته التامة للمباراة وهو ما أنتهى بتواجده بقائمة الفريق التي ستخوض اللقاء في مفاجأة سارة لجماهير الفريق وللمدرب أرنستو فالفيردي.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
تيرشتيجن، إنياكي بينيا، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، سواريز، ميسي، مالكوم، لينجليت، موريلو، خوردي ألبا، برنس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين.

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