مصرع شابة (20 عاما) إثر حادث دهس قرب أريحا

الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء:

باءت محاولات تقديم الاسعافات للمصابة بالفشل وتم إقرار وفاتها متأثرة بجراحها البالغة

عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، جاء فيه: "وصل بلاغ الى مركز نجمة داوود الحمراء 101 لواء القدس، مفاده تعرض شابة لحادث دهس من قبل سيارة على شارع رقم 90 قرب مفرق بيت هعرفا، وعليه هرع طاقم طبي من مركز نجمة داوود الحمراء الى المكان، وبالتعاون مع طاقم طبي من الجيش الاسرائيلي تم تقديم الاسعافات الأولية لشابة (20 عاما)، والتي باءت بالفشل وتم إقرار وفاتها متأثرة بجراحها البالغة" وفقا لما جاء في البيان.

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