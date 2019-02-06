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حالة الطقس تشهد عدم استقرار جوّي
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حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
16

حيفا
مطر خفيف
16

ام الفحم
مطر خفيف
17

القدس
غائم جزئ
18

تل ابيب
غيوم متفرقة
18

عكا
مطر خفيف
16

راس الناقورة
مطر خفيف
16

كفر قاسم
غائم جزئ
18

قطاع غزة
سماء صافية
16

ايلات
مطر خفيف
19
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حالة الطقس تشهد عدم استقرار جوّي.. أمطار وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

الاربعاء06/02/2019 :تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلاتها

الاربعاء06/02/2019 :تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة ، باردة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس07/02/2019 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة احيانا و مصحوبة بعواصف رعدية ، تضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة /02/201908 يكون الجو غائما جزئيا و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت /02/201909 يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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