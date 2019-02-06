10 إصابات بينها خطيرة وحرجة في حادث بين حافلة عمال وشاحنة بمنطقة القدس

الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء:

تم تقديم الاسعافات الأولية لعشرة مصابين بينهم 5 إصابات وصفت بالخطيرة وإصابة حرجة. هذا، وتم إستدعاء طائرة عامودية الى المكان



عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه: "وصل بلاغ أول في تمام الساعة 05:50 الى مركز نجمة داوود الحمراء 101 لواء القدس، مفاده وقوع حادث طرق صعب بين حافلة صغيرة تقل عمالا إصطدمت بشاحنة كانت على جانب الطريق، على شارع رقم 38 قرب أشتئول لإتجاه مسيلات تصيون. وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين الى مكان الحادث وتم تقديم الاسعافات الأولية لعشرة مصابين بينهم 5 إصابات وصفت بالخطيرة وإصابة حرجة. هذا، وتم إستدعاء طائرة عامودية الى المكان" وفقا للبيان.



من مكان الحادث

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