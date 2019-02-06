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إصابة شابة بحادث طرق قرب يانوح جت
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الجليل الاعلى

إصابة شابة (36 عامًا) بجراح متفاوتة بحادث طرق قرب يانوح جت

طاقم حيان للعلاج المكثف قام بتقديم العلاج لشابة تبلغ من العمر 36 عاما بعد تعرضها لحادث طرق صعب بالقرب من قرية يانوح-جت حيث وصفت اصابتها بالمتوسطة حتى الخطيرة

أفاد طاقم حيان الطبي أنّه: "طاقم حيان للعلاج المكثف قام بتقديم العلاج لشابة تبلغ من العمر 36 عاما بعد تعرضها لحادث طرق صعب بالقرب من قرية يانوح-جت حيث وصفت اصابتها بالمتوسطة حتى الخطيرة، وتم نقلها إلى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج" إلى هنا نصّ البيان. 

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