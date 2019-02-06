إصابة شابة (36 عامًا) بجراح متفاوتة بحادث طرق قرب يانوح جت

أفاد طاقم حيان الطبي أنّه: "طاقم حيان للعلاج المكثف قام بتقديم العلاج لشابة تبلغ من العمر 36 عاما بعد تعرضها لحادث طرق صعب بالقرب من قرية يانوح-جت حيث وصفت اصابتها بالمتوسطة حتى الخطيرة، وتم نقلها إلى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج" إلى هنا نصّ البيان.

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