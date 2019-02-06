اندلاع حريق داخل مبنى في جديدة المكر

أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ أنّه: "تعمل 4 طواقم اطفاء وانقاذ بمساعدة رافعة خاصة على اخماد حريق شبّ صباح اليوم الأربعاء في مبنى مكوّن من خمسة طوابق في جديدة المكر. رجال الاطفاء والانقاذ يعملون على اخماد الحريق واخراج الدخان، الى جانب اجراء عمليات بحث والتمشيط للتأكد من عدم وجود عالقين" إلى هنا نصّ البيان.

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