العثور على رضيع حديث الولادة ملقى في أحد شوارع نتانيا ملفوفا بقطعة قماش

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الشارون بلاغًا قرابة الساعة 07:00 حول العثور على رضيع وعلى ما يبدو أنّه ولد قبل ساعات قليلة من وقت العثور عليه، وهو ملفوف داخل منشفة، على أحد شوارع نتانيا، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للرضيع الذي يعاني من انخفاض طفيف بحرارة الجسم، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى لنيادو" وفقًا للبيان.
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