هازارد يحسم مستقبله بالانتقال إلى ريال مدريد

أبدى ريال مدريد الإسباني رغبته بالتعاقد مع البلجيكي إدين هازارد كاسم كبير قادر على تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو

قالت صحيفة التليجراف الإنجليزية الموثوقة، أن البلجيكي إدين هازارد جناح ومهاجم تشيلسي الإنجليزي حسم مستقبله بشكل نهائي مع النادي اللندني.



وذكرت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة، أن وكيل أعمال البلجيكي إدين هازارد أخبر إدارة نادي تشيلسي برغبة موكله بالرحيل عن صفوف البلوز خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة مع نهاية الموسم الجاري.وأفادت التليجراف، أن إدين هازارد أبلغ إدارة تشيلسي برغبته بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.ورفض المهاجم الدولي البلجيكي إدين هازارد في أكثر من مناسبة تجديد تعاقده مع تشيلسي الإنجليزي، والذي سوف ينتهي مع حلول صيف عام 2020.

وأبدى ريال مدريد الإسباني رغبته بالتعاقد مع البلجيكي إدين هازارد كاسم كبير قادر على تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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