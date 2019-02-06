رسمياً .. ميسي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة النادي الكتالوني الرسمية لمواجهة ريال مدريد على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونشر نادي برشلونة بياناً على موقعه الالكتروني الرسمي على شبكة الانترنت، وحساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك وانستجرام يعلن فيها قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد.

وشهدت قائمة برشلونة الرسمية تواجد نجم الفريق الأول وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرض للاصابة في أخر مباريات النادي الكتالوني ضد فالنسيا في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.وغاب عن القائمة الكلية الشاب الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يعاني من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ عدة أسابيع، بالإضافة إلى استمرار غياب مواطنه صامويل أومتيتي.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة ريال مدريد على النحو التالي..

تير شتيجن، نيلسيون سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، أرتور، سواريز، ميسي، مالكوم، لينجليت، موريلو، جوردي ألبا، برينس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينا، فيدال، فيرمالين وبينا.

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