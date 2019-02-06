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رسالة كريستيانو رونالدو بعد وصوله لعامه الـ 34
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رسالة كريستيانو رونالدو بعد وصوله لعامه الـ 34

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بالاحتفال في عيد ميلاده الرابع والثلاثين بتواجده ضمن صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي ، مؤكداً على إعجابه بهذه التجربة.

 احتفل كريستيانو رونالدو الثلاثاء بعيد ميلاده الرابع والثلاثين ، وهذه المرة أثناء تواجده في يوفنتوس ، بعد انتقاله للفريق في الصيف الماضي ، قادماً من ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بالاحتفال في عيد ميلاده الرابع والثلاثين بتواجده ضمن صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي ، مؤكداً على إعجابه بهذه التجربة.

واحتفل كريستيانو رونالدو الثلاثاء بعيد ميلاده الرابع والثلاثين ، وهذه المرة أثناء تواجده في يوفنتوس ، بعد انتقاله للفريق في الصيف الماضي ، قادماً من ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو.اللاعب البرتغالي قال في تصريح لقناة يوفنتوس التلفزيونية إنه سعيد بالاحتفال في عيد ميلاده الرابع والثلاثين في إيطاليا بسبب اللطافة التي وجدها في هذا البلد”.

وفي رسالة للجماهير “أشكر مشجعي يوفنتوس بسبب العاطفة التي أظهروها لي ، أنا محظوظ للعب في هذا النادي ، الجميع يعاملني بشكلٍ جيد ، أحب تورينو ، هذه المدينة جميلة وهادئة”.وختم حديثه “أنا وعائلتي سعداء ، نحن في قمة الدوري وفي مراحل خروج المغلوب من دوري الأبطال ، بجانب حصولنا على كأس السوبر ، نحن مستعدون للفترة القادمة”.

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