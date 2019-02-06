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كل العرب سخنين والمنطقة رياضة وشباب رياضة محلية أبناء سخنين يستقبل م.تل أبيب في عكا بكأس الدولة

رياضة وشبابSports

أبناء سخنين يستقبل م.تل أبيب في عكا بكأس الدولة
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سخنين والمنطقة

أبناء سخنين يستقبل م.تل أبيب في عكا ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الدولة

يستقبل فريق اتحاد أبناء سخنين، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة على استاد توتو في عكا، فريق مكابي تل أبيب ضمن مباراة الذهاب في مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة، على أن تجرى مباراة الاياب بعد ثلاثة أسابيع. ويأتي ذلك في أعقاب عقا

 أكد دراسيليا على أنه يعرف حجم الفوارق بين الطرفين، لكن في لقاء واحد يمكن احداث المفاجأة، بهدف استعادة الهيبة واعطاء رافعة لمباريات الدوري

يستقبل فريق اتحاد أبناء سخنين ، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة على استاد توتو في عكا، فريق مكابي تل أبيب ضمن مباراة الذهاب في مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة، على أن تجرى مباراة الاياب بعد ثلاثة أسابيع. ويأتي ذلك في أعقاب عقاب مفروض على السخنينيين باجراء مباراة عقابية خارج أسوار استاد الدوحة، بسبب أعمال شغب خلال وبعد الخسارة أمام فريق مكابي بيتح تكفا. ويجمع هذا اللقاء بين فريقين من الدرجة العليا، علما أن الفريق التل أبيبي يتربع على عرش اللائحة بفارق كبير من النقاط عن الفرق المطاردة له، ويسير في طريقه لضمان لقب البطولة. أما الفريق السخنيني فيصارع في قاع اللائحة، علما أن مسؤوليه يأملون أن يفتح صفحة جديدة مع المدرب الجديد جورجي دراسيليا.

وأكد دراسيليا على أنه يعرف حجم الفوارق بين الطرفين، لكن في لقاء واحد يمكن احداث المفاجأة، بهدف استعادة الهيبة واعطاء رافعة لمباريات الدوري.

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