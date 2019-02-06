هبوعيل كفركنا يشكو من غياب اللاعب أمير أباليس أمام آسي جلبواع

جمع أباليس (بيتسي) خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه تلقائيا عن مباراة واحدة، حيث كانت البطاقة التحذيرية الخامسة خلال الفوز في المباراة قبل الماضية على فريق هبوعيل أبناء زلفة بهدفين مقابل لا شيء
يشكو فريق هبوعيل كفركنا من غياب اللاعب أمير أباليس في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل آسي جلبواع، يوم الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر - رابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية. وقد جمع أباليس (بيتسي) خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه تلقائيا عن مباراة واحدة، حيث كانت البطاقة التحذيرية الخامسة خلال الفوز في المباراة قبل الماضية على فريق هبوعيل أبناء زلفة بهدفين مقابل لا شيء.
ولتلامذة المدرب أحمد سبع طموحات بالمنافسة في أعلى اللائحة، حيث تبدو فرصه جيدة للعب في البلي أوف العلوي. يشار الى أن هذه المباراة تعد بمثابة ديربي خاص لمهاجم الكناويين محمد فودين حيث انتقل اليه من آسي جلبواع.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- محمد فودي يقود هبوعيل كفركنا الى انتصار على تسور شالوم
- هبوعيل كفركنا يقترب من القمة بعد فوزه على هبوعيل زلفة 2-0
- عودة المدافع منار دراوشة الى تشكيلة هبوعيل زلفة ضد هبوعيل كفركنا
- صانع الألعاب صفوان زعبي يقود هبوعيل كفركنا الى فوز حاسم على هبوعيل القدس
- هبوعيل شفاعمرو يلملم جراحه قبل لقائه الخارجي أمام هبوعيل كفركنا
- ضرغام صبيح: تنتظر هبوعيل كفركنا مهمة صعبة أمام هبوعيل شفاعمرو
- توقف المباراة بين هبوعيل باقة الغربية وهبوعيل كفركنا بسبب الأمطار الغزيرة
- هبوعيل كفركنا يعززون الحلقة الأمامية بالمهاجم فايق محاميد
- هبوعيل كفركنا.. خيبة أمل وتوقعات بمردود أفضل للمنافسة في القمة