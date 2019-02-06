هبوعيل كفركنا يشكو من غياب اللاعب أمير أباليس أمام آسي جلبواع

جمع أباليس (بيتسي) خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه تلقائيا عن مباراة واحدة، حيث كانت البطاقة التحذيرية الخامسة خلال الفوز في المباراة قبل الماضية على فريق هبوعيل أبناء زلفة بهدفين مقابل لا شيء

يشكو فريق هبوعيل كفركنا من غياب اللاعب أمير أباليس في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل آسي جلبواع، يوم الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر - رابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية. وقد جمع أباليس (بيتسي) خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه تلقائيا عن مباراة واحدة، حيث كانت البطاقة التحذيرية الخامسة خلال الفوز في المباراة قبل الماضية على فريق هبوعيل أبناء زلفة بهدفين مقابل لا شيء.

ولتلامذة المدرب أحمد سبع طموحات بالمنافسة في أعلى اللائحة، حيث تبدو فرصه جيدة للعب في البلي أوف العلوي. يشار الى أن هذه المباراة تعد بمثابة ديربي خاص لمهاجم الكناويين محمد فودين حيث انتقل اليه من آسي جلبواع.

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