اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب وادي عارة رياضة وشباب رياضة محلية غياب نداف مونيس عن تشكيلة المتصدر هبوعيل أم الفحم

رياضة وشبابSports

غياب نداف مونيس عن تشكيلة المتصدر هبوعيل أم الفحم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
16

حيفا
مطر خفيف
16

ام الفحم
مطر خفيف
18

القدس
غيوم متناثره
19

تل ابيب
غيوم متفرقة
19

عكا
مطر خفيف
16

راس الناقورة
رذاذ
17

كفر قاسم
غيوم متناثره
19

قطاع غزة
مطر خفيف
18

ايلات
غيوم
25
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
وادي عارة

غياب نداف مونيس عن تشكيلة المتصدر هبوعيل أم الفحم أمام زلفة

يغيب قلب الدفاع نداف مونيس عن تشكيلة متصدر اللائحة فريق هبوعيل أم الفحم في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل أبناء زلفة، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية الا ربعا على استاد السلام في أم الفحم ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر - رابع مباريات

تعثر الفريق الفحماوي في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل هرتسليا، حيث تعادل أمامه بدون أهداف، وخلالها طرد مونيس بالبطاقة الحمراء

يغيب قلب الدفاع نداف مونيس عن تشكيلة متصدر اللائحة فريق هبوعيل أم الفحم في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل أبناء زلفة، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية الا ربعا على استاد السلام في أم الفحم ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر - رابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية.

وقد تعثر الفريق الفحماوي في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل هرتسليا، حيث تعادل أمامه بدون أهداف، وخلالها طرد مونيس بالبطاقة الحمراء.ورغم ذلك فقد حافظ الفريق الفحماوي على موقعه، لكنه بات يتفوق بأربع نقاط فقط على وصيفه فريق هبوعيل باقة الغربية، علما أن للباقاويين مباراة أقل.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
نداف مونيس
نائب وزير الصحة وعضو الكنيست الطيبي بزيارة لبلدية الناصرة
حل نائب وزير الصحة يعقوف ليتسمان والنائب د.أحمد الطيبي والنائب السابق أسامة السعدي ضيوفا على بلدية الناصرة، حيث اجتمعوا بعلي سلام

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. هاني العقاد
حوار موسكو/ بقلم: د. هاني العقاد
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
العلوم المغيبة (2-2)/ب:الأستاذ محمد سامي حلمي
كارم عيادات
زواج ذوي الاحتياجات الخاصة/ كارم عيادات
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab