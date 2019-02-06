غياب نداف مونيس عن تشكيلة المتصدر هبوعيل أم الفحم أمام زلفة

تعثر الفريق الفحماوي في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل هرتسليا، حيث تعادل أمامه بدون أهداف، وخلالها طرد مونيس بالبطاقة الحمراء

يغيب قلب الدفاع نداف مونيس عن تشكيلة متصدر اللائحة فريق هبوعيل أم الفحم في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل أبناء زلفة، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية الا ربعا على استاد السلام في أم الفحم ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر - رابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية.

وقد تعثر الفريق الفحماوي في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل هرتسليا، حيث تعادل أمامه بدون أهداف، وخلالها طرد مونيس بالبطاقة الحمراء.ورغم ذلك فقد حافظ الفريق الفحماوي على موقعه، لكنه بات يتفوق بأربع نقاط فقط على وصيفه فريق هبوعيل باقة الغربية، علما أن للباقاويين مباراة أقل.

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