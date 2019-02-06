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كل العرب سخنين والمنطقة أخبار اخبار محلية وفد من لجنة المتابعة يزور مؤنس عبدالحليم في مسعى لرأب الصدع

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وفد من لجنة المتابعة يزور مؤنس عبدالحليم في مسعى لرأب الصدع
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سخنين والمنطقة

وفد من لجنة المتابعة يزور رئيس مجلس كفرمندا في مسعى لرأب الصدع وحل النزاع واعمال العنف

حلّ وفد من لجنة المتابعة ضيفًا في منزل رئيس المجلس المحلي في كفرمندا مؤنس عبدالحليم وذلك في مسعى لرأب الصدع والتوصل الى حلّ جدي للنزاع القائم في القرية ووقف أعمال العنف والشغب التي تلت انتخابات السلطات المحلية الأخيرة

 

حلّ وفد من لجنة المتابعة ضيفًا في منزل رئيس المجلس المحلي في كفرمندا مؤنس عبدالحليم وذلك في مسعى لرأب الصدع والتوصل الى حلّ جدي للنزاع القائم في القرية ووقف أعمال العنف والشغب التي تلت انتخابات السلطات ال محلية الأخيرة ومازالت مستمرة منذ ذلك الحين بحيث تتجدد بين الفينة والأخرى.

 

وشارك في الوفد الزائر عدد من القيادات والشخصيات السياسية والإجتماعية يتقدمهم رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة وبرز من بين الحاضرين النائب احمد الطيبي ود. منصور عباس رئيس الحركة الإسلامية.

ودعت لجنة المتابعة خلال زيارتها الأطراف المتنازعة الى وقف مسلسل اعمال العنف والشغب والتفكير بمستقبل البلد كفرمندا واعادة المياه الى مجاريها واضفاء اجواء الأخوية والمحبة مجددًا.

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لجنة المتابعة كفرمندا
وفد من لجنة المتابعة يزور مؤنس عبدالحليم في مسعى لرأب الصدع
حلّ وفد من لجنة المتابعة ضيفًا في منزل رئيس المجلس المحلي في كفرمندا مؤنس عبدالحليم وذلك في مسعى لرأب الصدع والتوصل الى حلّ جدي للنزاع القائم في القرية ووقف أعمال العنف والشغب التي تلت انتخابات السلطات المحلية الأخيرة

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