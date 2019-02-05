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تحذير الكابنيت من شن عملية عسكرية على غزة بسبب الأوضاع الصحية
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قطاع غزة

تحذير الكابنيت من شن عملية عسكرية على قطاع غزة بسبب الأوضاع الصحية المزرية

حذرت المؤسسة الأمنية الاسرائيلية المجلس الوزراي المصغر الكابنيت من خطورة الوضع الصحي في غزة والذي سيحول دون القيام بعملية عسكرية في القطاع . ووفقا لما نشرته صحيفة هارتس الاسرائيلية فان المؤسسة الامنية

حذرت المؤسسة الأمنية الاسرائيلية المجلس الوزراي المصغر "الكابنيت" من خطورة الوضع الصحي في غزة والذي سيحول دون القيام بعملية عسكرية في القطاع . ووفقا لما نشرته صحيفة هارتس الاسرائيلية فان المؤسسة الامنية قالت "ان الخدمات الصحية في غزة على وشك الانهيار واذا ارادت اسرائيل شن عملية عسكرية عليها معالجة النظام الصحي في غزة".

وبحسب المعلومات المقدمة إلى أعضاء الكابنيت فإن النقص الحاد في الأطباء ومواد التخدير لن يسمح بإجلاء الجرحى ومعالجتهم في حالة وقوع عملية عسكرية في قطاع غزة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الموقف إلى تدخل قوي من المجتمع الدولي في المراحل الأولى من اندلاع اي حرب".
وجاء في تقرير الصحيفة إن الوضع الصحي في قطاع غزة سيجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي مكافحته لفترة طويلة، وقد يؤدي إلى تدخل دولي حاد، وفقاً للحالة التي قدمتها المؤسسة الامنية لأعضاء الكابنيت وكشف مسؤولون كبار لصحيفة "هآرتس" أنه في ضوء الوضع سيكون من الصعب شن اي حرب وتلقي الدعم الدولي للعملية".
واضاف التقرير انه يوجد قرابة 6 الاف جريح في غزة منذ مارس الماضي ينتظرون عمليات عاجلة ومعظمهم غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية.

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كلمات دلالية
الكابينيت قطاع غزة
تحذير الكابنيت من شن عملية عسكرية على غزة بسبب الأوضاع الصحية
حذرت المؤسسة الأمنية الاسرائيلية المجلس الوزراي المصغر الكابنيت من خطورة الوضع الصحي في غزة والذي سيحول دون القيام بعملية عسكرية في القطاع . ووفقا لما نشرته صحيفة هارتس الاسرائيلية فان المؤسسة الامنية

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