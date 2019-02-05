مجهولون يطلقون النار على مركبة خلال سفرها في حي الميدان في شفاعمرو

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب نقلًا عن شهود عيان قولهم، ان مركبة خصوصية تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين استقلوا سيارة أخرى في حي الميدان في مدينة شفاعمرو . وبحسب المعلومات فإن اطلاق النار استهدف السيارة ومن فيها خلال سفرهم في الطريق العام. هذا وبلطف من الله لم تقع اصابات بللأرواح فيما تعرضت السيارة لأضرار هامشية. في حين شرعت الشرطة بالتحقيق في ظروف الحادث وملابسات وقوعه.

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