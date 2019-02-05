اصابة فتاة بجراح اثر تعرضها للدهس في قرية عرعرة

تعرضت فتاة من قرية عرعرة للدهس، وهرعت طواقم الإسعاف الى المكان وقدمت لها الإسعافات الأولية. وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.

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