اخلاء فندق في تل ابيب بعد اندلاع حريق

افاد كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:" تم مساء الثلاثاء، اخلاء النزلاء في فندق هيركون في تل ابيب، في اعقاب حريق شب في الطابق الـ13 وطواقم الاطفاء والانقاذ عملت على اخلاء النزلاء واخماد الحريق ومنع انتشاره الى جانب اخراج الدخان من المكان.لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق".

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