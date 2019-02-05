مصرع شاب (20 عاما) بعد تعرضه للدهس قرب مدخل قرية برطعة بوادي عارة

لقي مساء الثلاثاء، شاب فلسطيني (20 عاما) مصرعه بعد تعرضه للدهس على شارع 6115 بالقرب من مدخل قرية برطعة. وقامت طواقم نجمة داوود الحمراء، بمحاولة انعاش الشاب الا ان جميع جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته.

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